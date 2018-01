Anatolie Pahopol, magistrat la Curtea de Apel. Sursa: magistrat.md

Fiul unui fost nomenclaturist sovietic, Anatolie Pahopol, şi-a început cariera în justiţie în 1985, după absolvirea facultăţii de drept, în calitate de stagiar în Procuratura sectorului Râşcani al capitalei. În iulie, 1995, îşi încheie cariera în Procuratură şi trece în domeniul afacerilor, întemeind firma „Colaborarea”. Potrivit unor surse, Pahopol ar fi păşit cu stângul pe tărâmul afacerilor. Având mai multe relaţii de pe timpul când era procuror, acesta împrumută bani, din care cumpără maşini de lux din Europa şi le duce să le vândă în Rusia. Acolo însă ia ţeapă şi rămâne fără marfă, dar şi cu o datorie de 160 de mii de dolari, o sumă enormă pe atunci. Viitorul magistrat este pus în situaţia de a se ascunde, fiind ameninţat de membrii grupării lui Grigore Caramalac.

Vila de la Rezeni

În 1995, Anatolie Pahopol este angajat în calitate de judecător, iar în decembrie, 2005, este avansat la Curtea de Apel Chişinău.Magistratul Pahopol a fost pe parcursul anilor subiectul mai multor scandaluri mediatice, ce ţin de integritate şi deontologie. Cele mai grave învinuiri i-au fost aduse, după ce împreună cu Anatolie Minciună şi Gheorghe Crețu a obligat, în anul 2012, Întreprinderea de Stat „Registru” să achite un prejudiciu de 7 milioane de dolari către compania Intercomsoft LTD, care aparţine omului de afaceri Boris Birştein. Oleg Efrim, ministrul Justiţiei de atunci, a cerut ca magistraţii să fie pedepsiţi, ceea ce nu s-a întâmplat.Anatolie Pahopol a fost învinuit şi de faptul că împreună cu alţi magistraţi nu a ţinut cont de falsul unui document şi a emis o decizie, prin care a deposedat o companie de transport de un teren de peste un hectar, iar altul de peste 130 de metri pătraţi, de pe strada Munceşti din capitală.Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii, doar în perioada anilor 2010-2014, pe numele magistratului Pahopol au fost depuse 52 petiţii, toate fiind declarate ca neîntemeiate.Anatolie Pahopol are mai multe rude, care activează în sistemul judecătoresc. Este căsătorit cu avocata Natalia Pahopol, iar naş de cununie le este Ghenadie Lîsîi, un alt magistrat de la Curtea de Apel Chişinău. Biroul avocatei Pahopol se află în apropiere de oficiul Botanica al Judecătorie Chişinău, iar unele voci susţin că aceasta ar aranja soluţionarea unor dosare cu ajutorul naşului şi al soţului.

Judecătorul Pahopol dispune de o vilă cu două nivele, situată pe malul iazului din satul Răzeni, raionul Ialoveni, la cca 24 km de la Chişinău.

Potrivit Declaraţiei de avere pentru anul 2016, vila lui Pahopol are o suprafaţă de 112 metri pătraţi, iar proprietarul nu cunoaşte care este preţul imobilului.

Vila este construită pe un lot cu destinaţie pomicolă, pe care magistratul l-a procurat în septembrie 2005, cu puţin timp înainte de a fi promovat la Curtea de Apel.





Anatolie Pahopol mai declară oficial cinci apartamente, înregistrate pe numele său și al soţiei. Într-un apartament, cu suprafaţa de 71,8 metri pătraţi, care magistratul afirmă că îi aparţine în întregime, locuieşte prima soţie, colonelul de poliţie, Valentina Şoltoianu. Apartamentul a fost oferit, în 1993, de către administraţia publică locală, iar în anul 1997 Anatolie Pahopol, împreună cu fosta soţie şi cele două fiice au privatizat imobilul.

În martie, 2017, fiica magistratului din prima căsătorie, avocata Iana Pahopol a decedat în urma luptei necruţătoare cu cancerul. La 6 luni de la tragedie, tatăl acesteia deschide la notarul Viorica Şevciuc dosar de moştenire şi pretinde la apartament, mai exact la o doime din cota parte pe care a deţinut-o Iana.Fosta soţie se arată nedumerită şi susţine că deşi a divorţat de Anatolie Pahopol încă în 1998, acesta are viza de reşedinţă în acest apartament, iar dânsa a achitat în toţi aceşti ani impozitele pentru imobil, dar şi tarifele pentru întreținere. Valentina Şoltoianu mai spune că timp de 13 ani ar fi achitat şi impozitul pentru un alt imobil, aflat în posesia fostului soţ.



Valentina Şoltoianu, fosta soție a lui Anatolie Pahopol

Unul dintre apartamentele deţinute de Anatolie şi Natalia Pahopol se află în Odessa. Acesta ar fi fost lăsat moştenire Nataliei Pahopol de către o bătrână, cu condiţia întreţinerii pe viaţă.



Natalia Pahopol. Sursa facebook.com

Cuplul Pahopol a achiziţionat ultimul imobil în anul 2016. Este vorba de un apartament cu suprafaţa de 61.9 metri pătraţi din Israel, care l-a costat pe magistrat jumătate de milion de shekeli noi, ceea ce constituie aproape 145 de mii de dolari SUA.





Blocurile în care deţin imobile familia Pahopol

Banii din donaţii

Avocata Iana Pahopol a învins odată cancerul, dar peste câţiva ani se îmbolnăveşte de o altă formă de cancer. Rudele şi prietenii organizează o campanie de colectarea a fondurilor.

Valentina Şoltoianu face declaraţii surprinzătoare, în care îl acuză pe fostul soţ că acesta ar fi luat şi banii donaţi pentru înmormântarea fiicei lor. „Aceşti bani au fost donaţi pentru tratamentul cancerului şi urmează să fie folosiţi conform destinaţiei, pentru bolnavii de cancer. Eu intenţionam să-i redirecţionez pe conturile unor suferinzi, însă Anatolie a retras o parte din bani. E un mare păcat”, ne-a declarat femeia.



Anatolie Pahopol cu fiica Iana.

Valentina Şoltoianu consideră că fostul soţ ar fi influenţat notarul Viorica Şevciuc, la care a deschis dosarul de moştenire: „Am fost la dna notar şi am cerut nişte explicaţii în scris, însă aceasta m-a amenințat că îmi voi îngropa şi cea de a doua fiică”.

Fosta soţie ne-a mai spus că a încercat să discute cu fostul soţ, însă magistratul ar fi agresat-o fizic chiar în biroul acestuia de la Curtea de Apel.

Şoltoianu ne-a mai comunicat că l-a acţionat pe fostul soţ în instanţa civilă, iar mai mulţi avocaţi, pe care i-a rugat s-o reprezinte, au refuzat-o pe motiv că le este frică, ca magistratul să nu se răzbune pe clienţii lor.

Recidivist la încălcarea regulilor de circulaţie

Anatolie Pahopol deţine în proprietate un automobil de model Toyota RAV 4, pe care a procurat-o, în 2014, cu 239 de mii de lei.





Şi soţia magistratului dispune de automobil, un Hunday Getz, pe care l-a procurat în anul 2011, cu 75,2 de mii de lei.

Pasionat de arme şi de vânătoare

Începând cu anul 2015, Pahopol a fost sancţionat contravenţional în repetate rânduri pentru încălcarea Regulamentului circulaţiei rutiere. Potrivit documentelor oficiale, magistratul nu ţine cont de indicatoare, încalcă regimul de viteză şi parchează neregulamentar.Cei care îl cunosc pe Anatolie Pahopol susţin că acesta ar fi un vânător înrăit.

Magistratul dispune de mai multe arme de foc, iar judecând după unele poze, pare că nu respectă regulile stricte de păstrare a armelor. Într-o poză făcută în apartamentul lui Pahopol, apare un cetăţean al Israelului, Ni Naum, cu arma magistratului. Se presupune că acesta îi administrează imobilele magistratului din Israel.



Ni Naum Sursa: facebook.com



Ni Naum şi Anatolie Pahopol.

În poze mai apare şi fiica minoră a israelianului, mai întâi cu arma de vânătoare, apoi cu pistoalele magistratului.



Fiica lui Ni Naum Sursa: facebook.com

Care sunt veniturile magistratului

Anatolie Pahopol, a avut în 2016 un salariu de 262 de mii de lei. La cei 58 de ani, magistratul mai este şi pensionar şi primeşte o pensie de aproape 13 mii de lei lunar. Soţia magistratului a avut în 2016 venituri de 153 de mii de lei din activitatea de apărător. Cuplul mai declară pentru anul 2016 un venit de 6600 de euro din darea în chirie a imobilelor.

Totodată, pe numele Nataliei Pahopol sunt înregistrate două împrumuturi fără dobândă, de 60 şi de 70 de mii de dolari, contractate în 2015, pe care urmează să le restituie până în anul 2021.

Ce spune Anatolie Pahopol

„Eu m-am folosit de dreptul de moştenitor legal şi am luat o parte din banii de pe contul fiicei. Aceşti bani i-am transmis altor persoane bolnave de cancer. Fosta soţie locuieşte de una singură într-un apartament cu trei odăi, nimeni n-o deranjează. Iar fiica locuieşte cu chirie. Eu am plecat demult din această familie, am altă familie, în care cresc doi copii, iar fosta nevastă mă terorizează de 20 de ani. Este o femeie bolnavă, care nu are alt scop decât să-mi strice reputaţia”, a declarat Pahopol fiind solicitat de CrimeMoldova.