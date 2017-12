Cel mai prompt a reacţionat de fiecare dată Departamentul Instituţiilor Penitenciare (DIP). Chiar dacă nu au recunoscut întotdeauna criticile aduse, DIP-ul a venit de fiecare dată cu replici la materiale CrimeMoldova. Mai mulţi deţinuţi, care ni s-au plâns că sunt maltrataţi sau că viaţa li se află în pericol, ne-au mulţumit că după intervenţia CrimeMoldova, situaţia li s-a schimbat spre bine. DIP a fost singura instituţia care a reacţionat şi la investigaţia „Problemele unui sistem: Cum un tânăr cu dereglări psihice a fost arestat şi torturat”. După publicarea investigaţiei, conducerea DIP a dispus o anchetă internă.O altă instituţie, care a reacţionat, a verificat şi chiar a pornit câteva dosare penale în baza anchetelor CrimeMoldova, a fost Procuratura Anticorupţie. Instituţia condusă de Viorel Morari a verificat informaţiile din investigaţia „Judecătoarea lui Nogai, campioană la credite”.Mai mult, Procuratura a intervenit pe lângă procurorul general ca să ceară ridicarea imunităţii pentru judecătoarea Maria Tertea (Ţugui) şi să-i intenteze dosar penal pentru fals în Declaraţia de avere. Consiliul Superior al Magistraturii a acceptat demersul procurorului general, Eduard Harunjen. Ultimul a recunoscut că procurorii s-au autosesizat în cazul lui Tertea din presă.Procuratura Anticorupţie s-a autosesizat şi în cazul lui Andrei Cibotaru, şoferul care a fost amendat şi lăsat fără permis de conducere de către agentul de patrulare Radu Pascari din Hânceşti, fiul fostului şef al Procuraturii din Hânceşti, pe motiv că ar fi fost beat la volan.Bărbatul a comunicat că poliţistul ar fi cerut de el zece mii de lei ca să-l lase în pace. CrimeMoldova a monitorizat acest caz, inclusiv procesele de judecată, care au fost câştigate de Cibotaru. Procuratura Anticorupţie, care a recunoscut că a aflat despre acest caz de investigația CrimeModova, a solicitat procurorului general să anuleze ordonanţa Procuraturii din Hânceşti privind neînceperea urmăririi penale pe numele lui Radu Pascari şi a preluat cazul.Şi Inspecţia Procurorilor de pe lângă Consiliul Superior al Procurorilor s-a autosesizat în urma unor anchete realizate de portalul CrimeMoldova. Inspecţia Procurorilor a verificat informaţiile prezentate în investigaţia „Casa și maşinile de lux ale procurorului latifundiar de la Procuratura Anticorupţie”.Chiar dacă Inspecţia Procurorilor l-a disculpat pe procurorul Valeriu Galeru, precizând că averea acestuia se datorează banilor pe care i le trimit rudele din Irlanda, oricum, suntem bucuroşi că s-a reacţionat intr-un fel la investigaţia noastră.Inspecţia Procurorilor s-a autosesizat şi în cazul conflictului dintre activistul Alexei Dimitrov şi procurorul Ion Dulghieru, mediatizat de către CrimeMoldova. În consecinţă, Ion Dulgieru a fost sancţionat disciplinar.O reacţie mai puţin plăcută, dar cu final fericit, a fost şi la investigaţia despre „Cum secretata Primăriei Truşeni, Margareta Burduja, s-a ales cu un imobil din contul comunităţii”.Funcţionara de la Primărie s-a plâns la poliţie pe activiştii care i-au ajutat pe jurnaliştii noştri, să realizeze investigaţia. Astfel, activiştii au fost cercetaţi penal timp de câteva luni pentru violare de domiciliu. În final, procurorul-adjunct al municipiului Chişinău, Eduard Maşnic, a anulat ordonanţa de pornire a dosarului penal pe numele activiştilor şi a dispus investigarea trecerii imobilului în proprietatea Margaretei Burduja.Jurnaliştii de la CrimeMoldova au dat „o mână de ajutor” şi celor din Procuratura pentru Combaterea Crimei Organizate şi Cauze Speciale, care l-au reţinut pe cunoscutul afacerist, Andrei Gargalîc, învinuit de evaziune fiscală. Înainte de a fi arestat, Gargalîc a fost subiectul a două dintre investigaţiile noastre.În martie 2017, CrimeMoldova a publicat investigaţia „Pristroika colonelului de sub nasul procurorilor”.Autorităţile publice locale au câştigat în cele din urmă lupta cu afaceriştii şi în decembrie construcţia ilegală a fost demolată.Oamenii legii s-au autosesizat şi în cazul investigaţiei „Mafia apartamentelor mână în mână cu injustiţia moldovenească: cum 70 de familii riscă să rămână pe drumuri”. În 2017, după aproape 20 de ani de la comiterea infracţiunilor, a fost intentat un dosar penal pentru escrocherie în proporţii deosebit de mari.Recent am publicat investigaţia „Cumetrii penali de la poliţia Ciocana”. Sursele noastre ne-au comunicat că unul din subiecții investigaţiei, Petru Bistriţchi, urmează să fie demis din poliţie în timpul apropiat.Noi am enumerat doar cazurile, despre care ştim cu certitudine că autorităţile statului au reacţionat. Sperăm că oamenii legii s-au autosesizat şi asupra altor anchete ale portalului CrimeMoldova.Desigur, suntem bucuroşi că instituţiile statului au reacţionat la materialele noastre, dar şi mai bucuroşi suntem de aprecierea dată de cititori.În 2017, redacţia CrimeMoldova şi-a făcut mai mulţi prieteni, gata să ne ofere ajutorul în realizarea anchetelor jurnalistice. Noi apreciem eforturile Dumneavoastră, suntem gata să colaborăm şi în 2018 cu toţi cei care ne citesc, pentru a scoate la suprafaţă ilegalităţile comise.