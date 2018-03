În dimineața de 19 martie toată mass-media trâmbița că pe teritoriul Centrului expozițional Moldexpo a fost găsit cadavrul dezbrăcat al unui bărbat. În scurt timp au apărut și primele versiuni privind decesul. Presa a declarat cu referință la sursele polițienești că nu este vorba de un omor, deoarece cadavrul nu avea semne de moarte violentă și că ar fi vorba de un consumator de droguri.

Victima se numea Iulian Papana, avea 40 de ani și era divorțat. Iulian se stabilise de mai mult timp cu traiul la Brașov, unde locuia și sora sa, Diana, căsătorită cu un jurnalist român. Bărbatul se angajase să muncească la un parc de distracții din Brașov. Din cauza condițiilor climaterice activitatea parcului de distracții din Brașov a fost suspendată, iar Iulian a venit într-o scurtă vizită la mama sa, la Chișinău.





Iulian Papana în august 2017, Israel

Cei care l-au cunoscut pe Iulian Papana susțin că era un tip pașnic, iubea viața, îi plăcea să călătorească și era un bun camarad. Prietenii lui neagă că acesta ar fi avut vicii. „Putea să bea o bere, un 50 de grame, ca fiecare om. Dar nu era dependent de alcool. Putea să discute la o țigară, dar nu consuma droguri”, își amintește Andrei C.



Iulian Papana, a absolvit un colegiu, era specialist în domeniul tehnologiilor informaționale. Însă ca majoritatea moldovenilor, a preferat să câștige mai mult și a plecat să muncească peste hotare. Un timp a lucrat în Israel, iar după ce și-a făcut niște economii, s-a stabilit la Brașov.





Rudele bărbatului cred că poliția încearcă să mușamalizeze cazul, deoarece „este mai simplu să închizi cazul, dând vina pe victimă”.

Găsit gol-pușcă pe cerdac

Cadavrul lui Iulian Papana a fost descoperit în dimineața de 19 martie. Unul dintre paznicii de la Moldexpo venise să stingă lumina și a văzut că în pridvorul teatrului etnofolcloric „Ion Creangă” zace un cadavru dezbrăcat.





Aici a fost găsit cadavrul

Victima era murdară de sânge și avea maxilarul rupt. La o distanță de vreo 150 de metri, pe o potecă au fost descoperite hainele și telefonul victimei.





Locul unde au fost găsite hainele

„Fratele meu era un om care iubea căldura, nu-i plăcea frigul. Cei de la poliție spun că a consumat un drog sintetic, care îl încălzește pe om. Dar fratele meu nu consuma droguri. Cred că a fost dezbrăcat ca să nu fie identificat”, ne-a declarat Diana Vieru, sora lui Iulian.

O angajată de la Moldexpo susține că a trecut pe alături în dimineața respectivă, a aflat despre cadavru și i s-a părut suspect că, deși victima era complet dezbrăcată, nu a văzut nicio urmă de picior gol.

Femeia susține că cineva care monitorizează supravegherea video i-ar fi comunicat că victima ar fi bătut noaptea insistent în fereastră.

Pe perete era o urmă de sânge, care a fost ștearsă.



Declarat agresor și narcoman fără expertiză



În ziua când a fost găsit, Poliția Capitalei a anunțat mass-media că victima nu avea semne de violență.

Totodată, experții de la Centrul de medicină legală au eliberat un certificat pentru înhumare, în care au scris că decesul a fost provocat de „refrigerare”, adică victima a înghețat.

/upload/iblock/595/59591c538b276db3274864e69e2affbb.pdf

Un șef de la Procuratură a comunicat pentru CrimeMoldova că victima era consumatoare de droguri și că în acea seară se lega de trecători, iar unul chiar i-a dat câțiva pumni pentru a se apăra.



Rudele lui Iulian Papana susțin însă contrariul. „A fost bătut cu bestialitate. Un expert ne-a zis că a fost bătut de cel puțin două persoane. Avea mandibula ruptă, urechea ruptă, era cu mâinile zdrelite, probabil că avea mai multe oase facturate. Cred că au călcat cu picioarele pe mâini. Așa l-am văzut la morgă. Iulian era pașnic, întotdeauna evita conflictele, fie cât de mici. Dacă nu putea să aplaneze un conflict, se retrăgea”, ne-a declarat Emil Vieru-Burlescu, cumnatul victimei.







Bărbatul ne-a mai comunicat că în 2006 polițiștii ar fi descoperit la Iulian un pachețel cu droguri, fapt pentru care a fost condamnat cu suspendare. „Îl cunosc de mult pe Iulian, ne vedeam destul de des și sunt convins că nu era un consumator înrăit de droguri, așa cum încearcă să-l facă poliția. Din câte știu, acel pachețel cu droguri nu era al lui, dar a fost nevoit să declare atunci că e pentru consum propriu, ca să scape de închisoare”, a precizat Vieru-Burlescu.

Unde a fost văzut Iulian înainte de moarte



În după amiaza zilei de 18 martie, Iulian i-a spus mamei sale că se duce la un prieten să joace table. „A spus că merge la cineva din sectorul Centru. Eu am ieșit din casă cu vreo jumătate de oră mai devreme. A doua zi a venit poliția, mi-a pus mai multe întrebări, ca apoi să-mi comunice că fiul meu este mort”, își amintește Ada Papana, mama victimei.

Ada Papana, mama victimei

Ultima dată Iulian Papana a fost văzut în barul „Comandor” de pe strada Vasile Lupu, nu departe de blocul în care locuiește mama sa.





Localul în care a fost văzut ultima dată Iulian Papana

„Omul acesta a început să intre nu demult pe la noi. Eu l-am văzut de vreo două ori. Era un băiat de treabă, liniștit. Venea, se așeza la masă, își lua o cafea, 50 de grame de tărie și putea să discute ore în șir. Era un tip amabil”, ne-a declarat una dintre vânzătoare.





Masa la care a stat ultima dată Iulian Papana

Barmanița ne-a comunicat, făcând referință la colega sa, că în seara de 18 martie Iulian a intrat în bar pe la ora 22.00 și era „ciupit”. A luat ca de obicei o tărie și o cafea și s-a așezat la o masă, la care stăteau încă doi tipi, Valeriu și Sașa.

„Valera n-a servit. El nu băuse. Dar Sașa a băut. Iulian a plecat pe la ora unu de noapte. El avea niște ruble la el. Sașa a ieșit din urmă. Valera încă a glumit că chipurile iată Sașa se duce să-l jefuiască. Știu că Sașa a stat la pușcărie. E un bețivan, nu lucrează, nu are bani. El are injectată parafină sub piele, în pumni, ca să poată lovi și să nu simtă durere”, a adăugat femeia.

Sașa recunoaște că l-a ucis pe Iulian

În dimineața de 19 martie, când presa deja publicase că pe teritoriul de la Moldexpo a fost găsit un cadavru gol, Sașa a venit în barul „Comandor” și a cerut telefonul ca să sune la poliție. El a declarat în prezența mai multor martori că vrea să se autodenunțe că a omorât un om. „L-am bătut tare pe Iulian. L-am ucis în bătăi”, a declarat Sașa.

Întrebat de ce l-a bătut, Sașa a răspuns că i-a zis lui Iulian că este „crețos ca oaia”, iar acesta s-a revoltat.

Deși Sașa a declarat poliției la telefon că el este ucigașul lui Iulian, echipajul a venit la fața locului peste câteva ore.

Suspectul este eliberat după ce face declarații

Deși a recunoscut că l-a ucis în bătăi pe Iulian Papana, Sașa a fost lăsat să plece acasă. „Cei de la poliție mi-au zis că suspectul are rolul de martor. Polițiștii mi-au zis că trebuie să depun plângere dacă doresc să fie elucidate circumstanțele decesului fiului meu. Am scris, pentru că vreau să se facă dreptate”, ne-a declarat Ada Papana.

Procurorul Gheorghe Mihăilă, din oficiul Buiucani al Procuraturii Chișinău, ne-a comunicat că a fost pornit un dosar penal pentru cauzarea de leziuni corporale grave, în baza articolul 151 din Codul Penal. Norma prevede cel puțin 12 ani de detenție pentru cauzarea leziunilor soldate cu decesul unei persoane.





Procurorul Gheorghe Mihăilă

„Nu avem rezultatele expertizei medico-legale. Există doar o constatare prealabilă a medicilor legiști că decesul a fost provocat de îngheț. Din această cauză am fost nevoiți să lăsăm suspectul să plece. Dacă rezultatele vor arăta altceva, vom recalifica încadrarea juridică a faptei. Urmează să descifrăm imaginile video, sa vedem cum a ajuns victima în pridvorul teatrului”, a punctat omul legii.