Trei companii, controlate de omul de afaceri Veaceslav Platon, au fost implicate în schema de spălare de bani pe piața petrolieră, în care stațiile PECO care au aparținut Tirex Petrol au ajuns să ofere servicii sub marca Vento.

Potrivit unei ordonanțe din dosar, publicate de deschide.md , în care apar toate firmele implicate în schemă, este vorba de următoarele companii controlate de Platon: IT Collect, Tapcor Plus și Great Plus.

De asemenea, au fost implicate firmele Cancun Prim, Saverin, Danatpet, Talima Plus și Guvast-Nord, gestionate de Andrian Borș. Potrivit sursei, anume Borș este persoana căutată de ofițerii anticorupție și cel care deține pachetul majoritar al Datario SRL, firma care gestionează benzinăriile Vento. Totodată, fratele acestuia, Igor Borș, se numără printre cele 7 persoane reținute.

În ordonanță apare și numele lui Andrei Buza, un alt coproprietar al Datario.





Potrivit schemei, pe numele companiilor lui Platon și cele ale lui Borș au fost reînregistrate activele și colaboratorii, care au aparținut anterior firmei cu capital străin Tirex Petrol. Potrivit procurorilor, aceste active aveau proveniență ilicită, iar suspecții implicați au încercat prin schemă să ascundă acest lucru.

Totodată, aceștia au încercat să intre în posesia stațiilor care au aparținut Tirex Petrol. Astfel, colaboratorii de la Tirex au fost transferați la Datario SRL, iar stațiile PECO ale companii, la cele 3 firme controlate de Platon și alte cinci, controlate de Borș. Ulterior, firmele respective au încheiat cu Datario contracte potrivit cărora, benzinăriile care au aparținut Tirex erau și sunt utilizate de Datario sub marca Vento.

Frații Andrian și Igor Borș, vizați în ordonanță, au făcut parte anterior din conducerea Tirex Petrol.

În ordonanța respectivă nu este menționat dacă Veaceslav Platon are vreun statut în dosar.

Date despre cele trei firme ale omului de afaceri

Potrivit portalului Openmoney , Gerat Plus, una dintre firmele controlate de Platon și implicate în schemă, este deja lichidată. Compania a fost înregistrată în 2012, iar la capitolul fondatorilor figurează Veaceslav Butuc, care a fost și administratorul Gerat. Numele lui Butuc figurează ca fondator și/sau administrator și la alte cinci companii. Butuc fusese reținut în 2016 în urma a opt percheziții desfășurate de CNA la Primăria Chișinău în cadrul a 35 dosare penale.

O altă firmă controlată de Platon, Tapcor Plus, a fost creată în 2007 și este activă. Compania are ca fondator pe Simion Bodiștean, iar ca administratori pe acesta și pe Dorin Ciobanu. Bodiștean mai figurează ca administrator și fondator la alte 3 firme, iar Ciobanu la câteva zeci.

Totodată, Tapcor figurează ca fondator la Valiexchimp Company, creată în 2013. În 2015, directorul Valiexchim (alta decât Valiexchimp Company, dar fondatorul are același nume – Bodiștean) a fost reținut în dosarul BEM. Acesta ar fi contractat 82 milioane de lei de la BEM, prin intermediul unei firme, prezentând documente cu date vădit denaturate. De asemenea, directorul Valiexchimp a mai fost reținut într-un dosar penal legat de fraudele de la BEM, Banca Socială şi Unibank, fiind învinuit că, prin intermediul a 5 companii afiliate Valiexchimp, ar fi obţinut credite de circa 400 mln de lei. În total, suma care ar fi prejudiciat entităţile bancare este de 465 mln de lei.

A treia firmă controlată de Platon și implicată în schemă este IT Collect, creată în 2013 de Marusenko Ihor și fondatoare la Trust-Audit. Marusenko mai are fondate alte 3 companii.

Omul de afaceri Veaceslav Platon se află în Penitenciarul nr.13 din aprilie 2017, când a fost condamnat la 18 ani de închisoare, pentru că ar fi beneficiat de credite neperformante de la Banca de Economii, în valoare de circa 800 de milioane de lei. La 12 decembrie 2017, Platon a fost condamnat la încă 12 ani de închisoare pentru escrocherie.