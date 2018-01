Procurorii responsabili de supravegherea respectării legislaţiei în Izolatorul de detenţie au ştiut despre tratamentul inuman şi degradant la care a fost supus Andrei Braguţa, însă nu au întreprins nimic. Acuzaţia a fost adusă de către Oleg Guriţanu, unul dintre cei 13 poliţiști, care au ajuns pe banca acuzaţilor în dosarul Braguţa.



Potrivit lui Guriţanu, procurorii Baraliuc şi Barbăroşie din cadrul Procuraturii municipiului Chişinău au inspectat izolatorul, au văzut în ce stare este Andrei Braguţa, apoi au semnat într-un registru special că nu au obiecţii. „Procurorii l-au văzut pe Braguţa cum stă gol la podele, că nu are saltea. Nu am primit indicaţii din partea lor. Noi suntem oameni mici, suntem în drept doar să raportăm asupra celor întâmplate, dar nu putem lua decizii. Noi am raportat, am chemat salvarea. Dar până la urmă, doar pe noi ne găsesc vinovaţi”, a precizat poliţistul.



Ruslan Lupaşco, procuror în cadrul Procuraturii municipiului Chişinău, care a condus ancheta în dosarul Braguţa, a declarat că nu a ridicat registrul de la Izolator pentru că „nu era relevant pentru urmărirea penală”. Omul legii a refuzat să răspundă la întrebarea de ce nu au fost investigate acţiunile colegilor săi.



Vadim Vieru, avocat Promo-Lex, consideră că şefii de la Procuratura Chişinău ar încerca să ascundă inacţiunile celor doi procurori: „Noi am făcut un demers în acest sens, dar nu am primit niciun răspuns”.