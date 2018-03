Patru persoane, printre care proprietarul rețelei Vento, Andrian Borș, au primit încă 30 de zile de arest în izolator. Decizia a fost luată de către magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani.

Totodată, astăzi, alți doi suspecți, reținuți în dosarul Vento, vor compărea în fața magistraților, iar în privința altuia instanța se va expune săptămâna viitoare.

Solicitată de CrimeMoldova, şefa Serviciului de informare şi comunicare cu mass-media a Procuraturii Anticorupție, Anastasia Mihălceanu, a specificat că „bănuiții colaborează cu ancheta și depun declarații, însă nu-și recunosc vinovăția”.

Amintim că, șapte persoane au fost reţinute la începutul lunii martie pentru spălare de bani pe piața petrolieră. Potrivit procurorilor, unul dintre cei șapte suspecți, administrând mai multe firme petroliere, a transferat, prin intermediul celorlalți bănuiți, bani de la o firmă la alta. Inculpații au încercat să intre în posesia unor stații PECO, care aparțineau Tirex Petrol. În acest sens, s-a operat cu transferuri de bunuri de la o companie la alta. Schema a început a funcționa din 2012, iar până în prezent, bănuiții au reînregistrat stațiile Tirex pe companii afiliate lor, sub marca Vento.

Potrivit unei ordonanțe din dosar, trei companii, controlate de omul de afaceri Veaceslav Platon, sunt vizate în dosar. Este vorba de: IT Collect, Tapcor Plus și Great Plus.

De asemenea, au fost implicate firmele Cancun Prim, Saverin, Danatpet, Talima Plus și Guvast-Nord, gestionate de Andrian Borș. Totodată, fratele acestuia, Igor Borș, la fel, a fost reținut în cadrul dosarului.