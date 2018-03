Mihail Mocanu, alias Cvadrat, susține că a stat 10 ani în pușcărie pentru un jaf pe care nu l-a comis. Bărbatul, care este și martor în dosarul „Makena”, susține că adevăratul vinovat este cumătrul său, Alexandru Lazarev, alias Burjic.

Mocanu a transmis redacției CrimeMoldova înregistrarea unei convorbiri telefonice pe care a avut-o cu Lazarev, menționând că „în sfârșit, după 10 ani, am reușit să obțin înregistrarea declarațiilor adevăratului organizator al jafului de la Botanica”. Potrivit acesteia, Mocanu cere de la Lazarev partea sa de bani pentru a achita prejudiciul material către Mobiasbancă, aceasta fiind condiția principală pentru a ieși din închisoare înainte de termen. Deținutul îi mai reproșează cumătrului său că nu a făcut nimic pentru a-l ajuta și că dacă nu-i aduce banii până pe data de 15 februarie, 2018, le va comunica procurorilor că el este cel care a organizat jaful.

Lazarev i-a spus lui Mocanu că nu are bani și că a făcut tot posibilul ca să-l scape de pușcărie. Totodată, acesta l-a rugat pe cumătrul din penitenciar să nu facă niciun denunț, pentru că se va strădui să-l ajute și că l-a întâlnit recent pe Vitalie Moisei, polițistul care l-a reținut. „Moisei este colonel la anticorupție, dacă înainte ne prindea pe noi, acuma îi prinde pe ai săi. Lasă că îl vom face noi să iasă la suprafață”, i-a spus Lazarev cumătrului său în înregistrarea audio.

Mihail Mocanu a declarat pentru CrimeMoldova că dosarul i-a fost fabricat, că Lazarev este cel care a organizat totul, iar cel care a comis jaful este o persoană care a decedat.

Deținutul a depus și o plângere , care a fost preluată de către Eduard Mașnic, procuror adjunct al municipiului Chișinău.Solicitat de CrimeMoldova, fostul polițist Vitalie Moisei, care acum este șef de direcție în cadrul CNA, a comunicat că Mocanu a fost identificat de către casieriță și un martor întâmplător, după poze. Potrivit lui Moisei, autorul jafului, care s-a produs pe la 10 dimineața la o casă de schimb valutar din sectorul Botanica al capitalei, a venit la locul crimei fără mască, cu bicicleta. Acesta a tras o rafală în pereți dintr-un pistol-automat Kalașnikov, a pus banii și arma în geantă, apoi a plecat cu bicicleta.

„Noi am găsit geanta, fără bani, aruncată într-o ogradă. Acolo am găsit și o cartelă telefonică, astfel am ieșit la Lazarev, care locuia în apropiere. Lazarev a reușit să plece în Ucraina, de unde noi l-am adus. Acesta a stat 45 de zile în detenție, apoi a fost eliberat de procurori, care au constatat că acesta nu este implicat și că Mocanu doar a dormit la el în noaptea înainte de a comite crima”, își amintește fostul polițist.

Moisei ne-a mai comunicat că în timp ce încerca să-l rețină pe Mocanu, acesta i-a aruncat o grenadă de luptă la picioare: „Era dimineață, oamenii plecau la serviciu, copiii la școală, grădiniță. Alături oprise un microbuz cu pasageri. Ulterior, geniștii mi-au comunicat că grenada nu a explodat pentru că inelul nu a fost tras până la urmă. Dacă exploda, erau cel puțin vre-o patru morți, printre care și eu.”

Colonelul Moisei respinge acuzațiile că ar fi fabricat dosarul: „El a fost recunoscut de martori, a fost efectuată expertiza balistică a amprentelor digitale. Mocanu a dat declarații cu detalii despre comiterea jafului. El încă și-a cerut scuze de la mine pentru grenadă. Mi-a zis că nu a vrut să mă omoare, ci doar să mă sperie. Nu l-am torturat și nu am luat de la nimeni bani sau alte bunuri. Nu-i exclus că cineva folosește această istorie pentru a mă discredita. În noiembrie 2017, cineva m-a telefonat și mi-a spus că Mocanu are un material special pentru mine. Am zis că nu vreau să mai revin la acest caz și că acum activez în alt domeniu.”

Garajul în care a fost ascunsă bicicleta

După această ușă a fost casa de schimb valutar care a fost închisă după comiterea jafului

Solicitat de CrimeMoldova, Alexandru Lazarev susține că Mocanu este singurul vinovat de comiterea jafului, iar el nu are nicio atribuție. „Cred că și-a ieșit din minți, de cinci ani stă singur în celulă. Eu l-am ajutat de multe ori pe Cvadrat, i-am ajutat familia. El și soția sa, fostă miss a orașului Dubăsari, erau consumatori înrăiți de droguri. Pe Mișa nu-l stima nimeni, nici apropiații săi. Este un om putred în interior. El a cerut de multe ori bani de la mine, i-am dat, dar nu pot să fac acest lucru la nesfârșit. Eu nu sunt vinovat de jaful de la Botanica și am stat o lună și jumătate în penitenciar”, a declarat Lazarev.



Mihail Mocanu se află sub protecția statului, fiind martor în dosarul „Makena”. În 2016, deținutul a difuzat o declarație în presă, în care susține că adepții grupării „Makena” se pregătesc să-l omoare, că procurorii nu și-au onorat promisiunile și că regretă că s-a lăsat convins de aceștia să facă declarații împotriva crimei organizate din penitenciare.