Activista Maria Olaru a fost condamnată la un an și șase luni de închisoare cu executare pentru huliganism. Femeia pledează nevinovată și susține că este o răzbunare după ce a făcut mai multe declarații în presă despre abuzurile comise de către unii angajați din procuratură, poliție și sistemul judecătoresc.

Instanța a găsit-o vinovată pe femeia în vârstă de 51 de ani pentru că în iunie, 2015, i-a tras câteva palme unui polițist, iar peste câteva luni, fiind escortată la Inspectoratul de poliție, s-a comportat necorespunzător și l-a stropit cu apă pe ofițerul de urmărire penală, care a dispus reținerea pentru 72 de ore.

Maria Olaru susține că dosarul i-a fost fabricat și de fapt ea este victima, pentru că a fost bătută de un polițist. „Doi clienți, care venise să le spăl mașina, se comportau agresiv și au înjurat-o pe fiica mea. Eu am telefonat la poliție. A venit un echipaj, însă în loc să-mi ia apărarea, un polițist m-a bătut. Eu am depus o plângere, dar în loc să fie examinată conform legii, am fost amenințată în repetate rânduri că voi fi închisă dacă nu îmi voi retrage plângerea. În noiembrie, 2016, am fost dusă cu forța la Inspectoratul de Poliție al sectorului Ciocana, unde am fost anunțată că voi fi închisă. Am avut o criză de nervi, deoarece nu sunt vinovată”, ne-a declarat Maria Olaru.

Ulterior, femeia a făcut declarații în cadrul unor conferințe de presă că este persecutată de către oamenii legii. În afară de declarațiile scandaloase despre presupusele abuzuri ale angajaților organelor de drept, Maria Olaru s-a solidarizat cu mai mulți protestatari, care au reclamat fărădelegile din justiție. După ce a fost pronunțată sentința, condamnata a improvizat un protest în fața oficiului de la Ciocana a Judecătoriei Chișinău.

Vitalie Țaulean, avocatul Mariei Olaru, a declarat că sentința este „una șocantă”, deoarece în instanță au fost aduse probe că dosarul e fabricat, iar comportamentul din biroul ofițerului de urmărire penală a fot provocat de polițist și că acesta trebuia să solicite ajutor medical.

Sentința este cu drept de atac în instanța ierarhic superioară. Precizăm că articolul 287 alineatul 1 din Codul Penal, în baza căruia a fost condamnată femeia, în afară de privațiunea de libertate de până la trei ani, mai prevede pedepse de alternativă, cum ar fi amenda sau munca neremunerată în folosul comunității.

