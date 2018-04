Fostul polițist Dorel Ceban a fost condamnat la 9 ani de închisoare cu executare pentru că ar fi deposedat trei persoane de 10 mii de euro. Una dintre victime ar fi un apropiat de al procurorului Nicu Șendrea, din Procuratura Chișinău. Șendrea a făcut parte din completul de trei procurori, care a investigat dosarul.

Dorel Ceban a fost învinuit că în 2011, când activa în cadrul Departamentului servicii operative al Ministerului de Interne, a luat banii de la pretinsele victime pentru a le procura mașini de peste hotare. Potrivit învinuirii, banii au fost luați, iar mașinile nu au fost aduse.



Pe un capăt de acuzare a fost condamnat penal cu amendă de 16 mii de lei și Victor Dumitraș. Bărbatul susține că Ceban i-a găsit un cumpărător pentru automobilul său, de la care a luat arvună 1 mie de euro. Ulterior, cumpărătorul s-ar fi răzgândit, iar Ceban i-a zis că nu-i restituie arvuna dacă refuză marfa, conform înțelegerii prealabile. „Nu am văzut din acea arvună nici un leu. Nu eu m-am înțeles cu cumpărătorul. Nu înțeleg pentru ce am fost făcut complice și pentru ce am fost pedepsit”, ne-a declarat Dumitraș.



Procurorii au solicitat pentru Dorel Ceban o pedeapsă de 18 ani cu executare, deși pedeapsa maximă prevăzută de Codul Penal pentru escrocherie este de 15 ani. Ex-polițistul a fost prezent la ședințele de judecată, dar a lipsit atunci când a fost pronunțată sentința.

Decizia Judecătoriei Chișinău nu este definitivă, iar fostul om al legii va fi în libertate până se va pronunța Curtea de Apel, dacă va menține sentința.



Apărătorii lui Ceban se arată nedumeriți de sentință, motivând că clientul lor a semnat recipise pentru bani cu fiecare dintre pretinsele victime, iar în aceste circumstanțe aceștia urmau să se adreseze în instanța civilă.