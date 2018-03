Chiar dacă consideră organizarea alegerilor din Chișinău o cheltuială de bani în zadar, Partidul Șor și-a înaintat candidatul pentru funcția de primar general. Ilan Șor, în cadrul unui briefing, a declarat că persoana care poate schimba Chișinăul este viceprimarul de Orhei, Reghina Apostolova.



Primarul de Orhei și liderul Partidului Șor a spus că formațiunea se consideră obligată să participe la aceste alegeri, iar candidatul propus va putea în timp real să îmbunătățească situația din capitală.



„Mult timp am căutat candidatul perfect pentru că este o situație mai dificilă. Acest candidat trebuie să știe să schimbe becuri, să construiască drumuri, să reabiliteze parcuri, să rezolve rapid problemele sociale ale oamenilor. Echipa noastră are un astfel de candidat. Este vorba despre viceprimarul de Orhei, Reghina Apostolova. Ea este persoana alături de care am realizat toate proiectele minunate din Orhei. Noi vom putea transforma Chișinăul, în cel mai scurt timp, în una dintre cele mai frumoase capitale din Europa”, a menționat Ilan Șor.



Întrebat de ce nu candidează chiar el pentru funcția de primar al Chișinăului, Șor a spus că: „Am promis orheienilor că o să îndeplinesc tot ce le-am promis, până nu fac asta, din Orhei nu voi pleca”.



Reghina Apostolova a ocupat în trecut mai multe funcții de conducere în capitală, printre care și funcția de pretor al sectorului Râșcani.



„Este o onoare pentru mine și o mare responsabilitate să candidez pentru funcția de primar general al Chișinăului. După toate succesele noastre din Orhei, chișinăuienii așteaptă de la noi mult mai multe realizări și foarte curând. Știu sigur că problemele din Chișinău nu diferă de problemele Orheiului de acum 2 ani și jumătate. Sunt convinsă că pot rezolva problemele orășenilor într-un timp scurt. Vreau să fie Chișinăul un oraș cald, comod și frumos, la fel ca și Orheiul”, a declarat Apostolova



Alegerile pentru primăria capitalei se vor desfășura la data de 20 mai, iar începând de astăzi, 21 martie, candidații intră oficial în campanie electorală.



Până în prezent, patru partide politice și-au înaintat candidații. Din partea socialiștilor va candida Ion Ceban, Andrei Năstase din partea PPDA, fostul ministrul al Mediului, Valeriu Munteanu, din partea PL și Vasile Costiuc din partea Partidului Politic „Democrația acasă”.



