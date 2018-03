Omul de afaceri român, Adrian Porumboiu, aflat într-un conflict cu liderul PDM, Vlad Plahotniuc, îi va putea rosti numele ultimului în public, după ce instanțele din România au respins cererile politicianului moldovean privind interzicerea acestui lucru.

Potrivit cancan.ro , Curtea de Apel a respins zilele trecute apelul lui Vladimir Plahotniuc împotriva decizia primei instanțe, prin care omului de afaceri din Vaslui nu i s-a interzis să pronunțe numele lui Plahotniuc.

Cererea împotriva lui Porumboiu a fost depusă de liderul PDM în noiembrie 2017. Avocatul lui Plahotniuc a declarat că Adrian Porumboiu l-ar fi amenințat printr-o scrisoare pe politicianul moldovean, dar și telefonic, prin intermediul avocaților, cu un denunț penal cu privire la coordonarea unui grup infracțional care îi controlează fostele firme.

De cealaltă parte, Porumboiu susţine că nu s-a întâlnit niciodată cu Plahotniuc şi că i-a rostit numele o singură dată, într-un interviu.

Anterior s-a vehiculat că Vlad Plahotniuc s-ar fi aflat în spatele concernului care a cumpărat în 2015 afacerile lui Porumboiu. Afaceristul român și-a vândut atunci acțiunile în domeniul agricol firmei Trans Oil, prin Delta Commodity & Financial Services (DCFS), o societate cu sediul la Geneva. Cifrele tranzacției nu au fost niciodată publicate, dar s-a vehiculat că ar fi vorba de milioane de euro.

La scurt timp, în spațiul mediatic a apărut informații că în spatele tranzacției de la Vaslui ar sta afaceristul Vladimir Plahotniuc.

Porumboiu declara ulterior că obligațiile contractuale nu au fost respectate și că nu s-a achitat ceea ce se cuvenea. Anume în acest context, omul de afaceri român a pronunțat numele lui Plahotniuc, declarând următoarele: „Cred că nu sunt atât de naiv să nu realizez dacă în spatele acestui grup s-ar fi aflat Plahotniuc. Nu am avut nici cea mai vagă bănuială în acest sens. Dacă s-ar fi aflat în spatele afacerii, plăteau până acum ce aveau de plătit. Plahotniuc are bani, din câte am înțeles“.

Pentru aceste afirmații, liderul PDM l-a acționat în noiembrie 2017 în instanță pe Porumboiu, solicitând obligarea milionarului român să nu-i mai rostească numele.

Avocatul lui Plahotniuc a insistat în fața judecătorilor români că politicianul nu are nicio legătură cu firmele care au preluat afacerile lui Porumboiu. „Noi înţelegem că este vorba de o situaţie financiară deosebit de gravă a domnului Porumboiu, dar nu am înţeles care este legătura clientului meu, domnul Plahotniuc, cu situaţia de faţă”, declara apărătorul, potrivit adevarul.ro . Avocatul a mai declarat că astfel de declarații ar putea aduce grave prejudicii imaginii lui Plahotniuc, care este persoană publică în Moldova.



Prima instanță a respins cererea, motivând că cererea este neîntemeiată. Plahotniuc a atacat decizia la Curtea de Apel, însă nici de această dată cererea sa nu a fost admisă. Decizia Curții de Apel a fost pronunțată la 12 ianuarie.