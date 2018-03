Șeful Direcției sănătate a municipiului Chișinău, Mihai Moldovanu, a fost demis din funcție. O dispoziție în acest sens a fost semnată joi, 29 martie, de către primarul interimar al capitalei, Silvia Radu, care a invocat „controlul slab asupra activității instituțiilor medicale”. Totodată, șeful de la sănătate susține că „nu recunoaște decizia edilului și va activa în continuare în această funcție”.

„Am văzut cu toții ce se întâmplă în sistemul de sănătate. Este o stare de lucruri inacceptabilă. Plângerile cetățenilor vin zi de zi și reclamă deficiențe majore. De asemenea, am primit numeroase plângeri de la doctori, care spun că sunt împinși de administrația spitalelor să comită lucruri ilegale”, a scris Silvia Radu pe o rețea de socializare.

„Personal am fost în controale și am văzut o grămadă de nereguli. Aceasta nu este administrație, este o îmbinare de hoție, șantaj și minciună. Primii care suferă sunt pacienții, apoi doctorii care încep să plece din sistem. Consider firească curățenia lună nu doar a orașului dar și a administrației publice din Chișinău care trebuie periată de corupți și oameni lipsiți de responsabilitate”, a spus edilul.

De cealaltă parte, Mihai Moldovanu a declarat pentru CrimeMolodva că nu recunoaște decizia primarului, întrucât „Silvia Radu ar fi fost învestită ilegal în funcție”. „Nu am fost anunțat despre decizia Silviei Radu. Cred că instituțiile medicale din capitală activează eficient , fapt pe care ni-l arată și indicatorii. Doamna Radu nu a fost numită legal în această funcție, de aceea nu are dreptul să ia o decizie privind demisia mea. În prezent, mă aflu în concediu medical, însă ulterior intenționez să-mi respect în continuare atribuțiile de serviciu”, a spus Moldovanu.

Silvia Radu s-a arătat nemulțumită față de activitatea lui Mihai Moldovanu în februarie curent și atunci a dispus efectuarea unei anchete interne la Direcția sănătate. Ulterior, edilul l-a acuzat pe Moldovanu că organizează diferite chefuri și mese festive în cadrul Spitalului nr1 din capitală.