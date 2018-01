Italianul, Andrea Pasquini, care a fost condamnat în 2012 de justiția moldovenească la 21 de ani de închisoare pentru pedofilie şi trafic de copii, susţine că, de fapt, a nimerit într-o capcană a celor din anturajul lui Vladimir Plahotniuc. Pasquini, care a fost extrădat anul trecut să-şi ispăşească pedeapsa în Italia, ne-a expediat din închisoarea din Teramo un mesaj, în care povestește detalii despre cazul său.

Pasquini îi acuză pe Constantin Botnari, mâna dreaptă a liderului PDM, şi pe agentul FIFA, Petru Efros, că i-ar fi organizat condamnarea la ani grei de închisoare pentru a nu restitui banii investiți de italieni într-o afacere comună.Italianul declară că în ianuarie, 2012, a fost invitat împreună cu impresarul Marco Rigacci de către Efros și Botnari să vină la Chișinău pentru a deschide o afacere comună. Rigacci şi Botnari ar fi ajuns la o înţelegere, iar Pasquini a fost numit administrator din partea italiană. La puţin timp, Constantin Botnari a spus că se retrage din afacere, iar administrator unic a rămas Petru Efros.

Deoarece partea moldovenească nu ar fi investit suma promisă, Rigacci a cerut explicaţii sau să îi fie restituită investiţia, iar Efros i-ar fi declarat că Pasquini va fi reţinut şi condamnat la ani grei de închisoare.

Andrea Pasquini recunoaşte că este gay însă spune că nu este implicat în trafic de copii. „Când am venit în Moldova, fiind membru al comunității LGBT, am încercat să-mi caut parteneri prin intermediul site-urilor de profil însă am nimerit pe un portal, care era urmărit de poliție pentru trafic de minori. Recunosc acțiunile cu caracter sexual față de minorul G., dar nu înțeleg de ce nu am fost condamnat pentru astfel de infracțiune, conform articolului 175 din Codul Penal, dar am fost condamnat pentru trafic de copii, în timp ce nu am traficat pe nimeni?”, susține Andrea Pasquini.



Precizăm că, articolul 175 din Codul Penal prevede cel mult 7 ani de detenție pentru acțiuni perverse față de minori, iar în cazul articolului 206, pedeapsa maximă este de 20 de ani de închisoare.



Astfel, Andrea Pasquini a fost condamnat la 21 de ani de închisoare, în anul 2012, de justiția moldovenească, iar împreună cu el a fost condamnat la același termen de detenție și Oleg Sivitski, originar din Federația Rusă. Sivitski, care deține cetățenie moldovenească și norvegiană, a fost găsit vinovat pentru promovarea turismului sexual în Republica Moldova, dar și crearea unii pagini web destinate pedofililor.

Inițial, în același dosar a fost reținut și fostul parlamentar din Grecia, Nick Georgiadis. Acesta venise, în 2010, în Republica Moldova în calitate de consilier al ministrului Economiei, în cadrul Misiunii UE de Consiliere în Politici Publice, un proiect finanţat de Uniunea Europeană şi implementat de PNUD Moldova. Grecul a fost condus până la sediul poliției însă a fost eliberat pentru că avea imunitate diplomatică.

Rețeaua de pedofili a fost descoperită în cadrul unei investigații jurnalistice, în urma căreia s-a constatat că Mihail Bideac, de doar 18 ani, o fostă victimă a pedofililor, a preluat „afacerea” după ce câțiva traficanți au fost reținuți.



Andrea Pasquni a mai declarat că după ce va fi eliberat din detenţie, intenţionează să revină în Republica Moldova pentru a-și face dreptate.

/upload/iblock/588/588a7b71d255fb3cdc5a9e7f80cb5bde.pdf