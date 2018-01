O elevă de 13 ani de la Liceul „Bogdan Petriceicu Haşdeu” din Chişinău continuă să fie agresată verbal şi fizic, pe motiv că este de etnie romă. Acum o lună, adolescenta a fost spitalizată după ce a fost bătută cu bestialitate de către colegii de clasă, iar părinţii fetei au depus o plângere la poliţie.

Marţi, 16 ianuarie, conflictul a condus la noi violenţe în clasa, în care învaţă fata. Magdalena Brudari, mama adolescentei rome, a venit la şcoală să se clarifice, după ce fiica i-a spus că iarăși a fost jignită de către colegii de clasă, care au mai maltratat-o cu o lună în urmă. Copiii s-au bătut chiar în sala de clasă în prezenţa pedagogului, iar administraţia liceului şi o parte dintre părinţi o acuză pe mama victimei că a provocat conflictul.





„Deja nu mai pot. Fiica mi se plânge în fiecare zi că nu vor colegii să vorbească cu dânsa şi o numesc ţigancă. Iar când colega de bancă a început să comunice cu fiica mea, ceilalţi au înjosit-o. Poliţia nu a întreprins măsuri după ce a fost bătută fiica mea. Iar acum mai mulţi părinţi din clasă au depus plângeri împotriva mea, că eu am ţipat şi că am bătut învăţătoarea. Da, am ridicat vocea, căci m-a ajuns cuţitul la os, dar nu am bătut pe nimeni. Cred că administraţia şcolii i-a determinat pe părinţi să mă calomnieze. Dar nu exclud şi complicitatea poliţistului de sector, care nu a întreprins nimic după ce fetiţa mi-a fost maltratată”, ne-a declarat Magdalena Brudari.

Elena Sârbu, preşedinta Platformei femeilor rome „Romni”, a precizat că Magdalena Brudari a vorbit în faţa clasei despre discriminările la care a fost supusă fiica sa, iar când ultima a început să ofere nume şi detalii, a fost agresată de colegi. Profesoara a încercat să aplaneze conflictul însă nu a reuşit.

Solicitată de CrimeMoldova, diriginta fetei, Tatiana Boiarskaia a refuzat să ofere detalii. Şi părinţii, care au depus plângeri la poliţie împotriva romilor, s-au abţinut să facă declaraţii.

Vadim Vieru, avocat PromoLex, a declarat pentru CrimeMoldova că este vorba de un conflict pe criterii etnice: „Autorităţile nu au reacţionat corespunzător, nu au luat atitudine la timp, astfel conflictul a generat în violenţă”.