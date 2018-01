Soţii Mihail şi Elena Cuzmenco din Orhei sunt învinuiţi într-un dosar penal pentru trafic de droguri. Elena Cuzmenco susţine că este hărţuită astfel de către oamenii legii după ce, în decembrie, 2017, au făcut declaraţii pentru CrimeMoldova despre cum poliţiştii din Orhei i-au fabricat soţului ei un alt dosar penal.

Dosarul pe numele soţilor Cuzmenco a fost intentat de către Inspectoratul de Poliţie Rezina. Oamenii legii invocă că în februarie, 2017, în timp ce Mihail Cuzmenco era deţinut în Penitenciarul din Rezina, soţia sa ar fi încercat să-i transmită droguri în închisoare.



Elena Cuzmenco a declarat pentru CrimeMoldova că este un dosar fabricat. „Un cunoscut de-al lui Mihail mi-a adus la serviciu o geantă cu produse alimentare pentru a o transmite în penitenciar. Eu nu am văzut ce este în geantă, dar am adăugat două pacheţele de ceai şi medicamentele pentru soţul meu şi am transmis geanta unui taximetrist ca s-o ducă la Rezina. Peste câteva zile eu m-am întâlnit cu cel care mi-a adus geanta şi el mi-a zis că în timpul verificărilor gardienii au descoperit într-o scrumbie un pacheţel cu cânepă. Acum eu şi soţul suntem învinuiţi de trafic de droguri în penitenciar, soţul ca organizator, iar eu în calitate de complice”, ne-a declarat femeia.

Mihail şi Elena Cuzmenco au fost subiecţii unei investigaţii CrimeMoldova, în care se arăta cum bărbatul s-a aflat mai bine de opt luni în detenţie preventivă, fiind învinuit că a cauzat leziuni corporale unui poliţist, în baza unei expertize false.