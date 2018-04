Locatarii unui mini-cartier de pe strada A. Mateevici din Chișinău se plâng pe o fostă funcționară de la Primăria capitalei că sunt terorizați prin intermediul chiriașilor să cedeze locuințele la prețuri derizorii. Raisa Timofei, fosta șefă a Direcției de privatizare a Primăriei Chișinău, infirmă acuzațiile și susține că în timpul apropiat urmează să vândă imobilele.

Locatarii a patru din cele 7 apartamente de pe strada Mateevici susțin că Raisa Timofei, care este proprietara celorlalte trei apartamente, le-ar fi propus să le cumpere și locuințele lor, iar pentru că au refuzat, se răzbună. „Timofei a dat apartamentele în chirie unor familii de romi, care fac gălăgie și mizerie în curte. Ei au fost instruiți de Timofei să se comporte așa, singuri au recunoscut. Și Timofei ne-a spus că dacă nu vindem, atunci să ne învâțăm să trăim cu romii. Ea vrea să ocupe tot acest teren pentru ca să construiască case pentru cei trei copii ai săi”, au declarat locatarii.



Oamenii s-au arătat nemulțumiți și de faptul că Pretura sectorului Centru al capitalei a dispus să fie demolate gardurile din curte: „Aceste garduri ne protejau puțin de chiriașii Raisei Timofei. Aceasta se folosește de relațiile ei pentru ca noi să cedăm. Ea are relații peste tot.”

Pe de altă parte, Raisa Timofei susține că ea este cea care are de suferit din cauza locatarilor, care o ponegresc. Potrivit fostei funcționare, conflictul cu locatarii a început când a refuzat să dea acordul, ca o familie să construiască încă trei nivele deasupra casei sale. „Familia Busuioc m-a dat în judecată pentru că am refuzat să le dau acordul. Când am procurat aceste imobile, intenționam să construiesc ceva, dar când am înțeles ce vecini am, am renunțat. Am găsit un cumpărător și în timpul apropiat voi scăpa de aceste probleme”, ne-a declarat fosta funcționară.

Referindu-se la chiriași, Raisa Timofei a declarat că a încheiat contract oficial, în care chiriașii se obligă să respecte ordinea publică: „Pe vecinii mei îi irită acești oameni și îi discriminează. Chiriașii au multe rude, care îi vizitează des. Eu nu fac deosebire între oameni pe criterii etnice. Fiecare are dreptul la o locuință. Le-am zis vecinilor că dacă nu le plac chiriașii, să-mi găsească alții. Dar nu cred că este corect.”