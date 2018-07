O tânără, care muncește de mai bine de 7 ani în Italia, susține că a fost amăgită de cel puțin 10 mii de euro de un bărbat, care își ispășește pedeapsa pentru omor. Femeia spune că a depus o plângere la poliție, pe care oamenii legii i-au respins-o și consideră că pușcăriașul i-ar fi mituit pe polițiști.

Tânăra se numește Natalia Agapeeva și are 34 de ani. În 2015, aceasta a făcut cunoștință prin intermediului rețelei de socializare Odnoklasniki cu Vasile Bogdan, condamnat la 13 ani de închisoare. În 2013, acesta a fost complice la asasinarea unei femei de afaceri din sectorul Ciocana al capitalei, care a fost și jefuită.

Potrivit Nataliei, bărbatul i-ar fi declarat că o cunoaște mai demult, că îi place de ea și că dorește să-și întemeieze o familie. Peste câteva luni, după ce între Vasile și Natalia se înfiripase o relație, acesta a insistat să-i facă cunoștință cu mama și cu sora. După aceea a rugat-o să-l împrumute cu bani pentru ca să scape de închisoare și să se căsătorească mai repede cu dânsa.

„A zis că are nevoie de 10 mii de euro, câte 2 mii de euro pentru fiecare an. M-a mințit din start. Eu nu știam cât mai are de stat în închisoare”, ne-a mărturisit Natalia.

Femeia a precizat că a transmis banii unei rude de-a lui Bogdan, în 2 tranșe. Totodată, Natalia susține că i-a transmis lui Vasile, prin intermediul rudelor, încă 2 mii de euro, în tranșe mai mici, deoarece acesta invoca că are probleme în penitenciar.

Agapeeva ne-a comunicat că după ce a dat banii, Vasile Bogdan a încetat să mai comunice cu dânsa. Când i-a cerut socoteală, bărbatul i-ar fi declarat că va trebui mai întâi să demonstreze că i-a dat banii. Femeia a precizat că a fost chiar amenințată cu moartea de către rudele lui Bogdan, dacă va insista să-și recupereze datoria și i-au întors doar 500 de euro.

Natalia Agapeeva a depus o cerere la poliție încă în 2017. „După aceasta, rudele lui Bogdan mi-au zis că nu voi vedea banii, pentru că i-am făcut probleme lui Vasile și că a trebuit să mituiască polițiștii cu 7 mii de euro ca să nu-i mai intenteze un dosar penal”, ne-a spus femeia.

Recent, Natalia Agapeeva a fost informată că Procuratura Bender a emis o ordonanță de neîncepere a urmăririi penale în privința lui Vasile Bogdan, la solicitarea poliției. „Am prezentat probe, înregistrări video, facturi de la bancă. Iar ei au constatat că eu i-am dăruit 5 mii de euro lui Bogdan. Asta mă face să cred că este adevărat că au plătit polițiștilor bani. Sunt banii mei, munciți de mine. Sunt orfană, nu am rude, eu am avut încredere în ei, dar și-au bătut joc de mine. La fel și polițiștii”, a declarat Agapeeva.

/upload/iblock/318/318e4633cafde1f861d83154750f5084.pdf