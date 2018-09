O pensionară în vârstă de 75 de ani din raionul Orhei se arată indignată de modul cum sunt organizate sărbătorile în masă în orașul Orhei și de faptul că Ilan Șor este proclamat cel mai mare patriot din Moldova.

Femeia spune că oamenii sunt ademeniți cu diferite promisiuni de către activiștii Partidului Șor, urcați în autocare și duși la Orhei. „Am vrut să-i văd pe Pavel și Cleopatra Stratan. Nu i-am mai văzut, căci au evoluat târziu și noi am revenit în sat. În schimb, am fost puși să mergem în marș prin centrul orașului. Am crezut că mor. Nu știu dacă nu a murit cineva acolo, căci erau mulți bătrâni”, ne-a spus femeia.

Pensionara ne-a mai spus că la așa zisul marș al patrioților din Orhei au fost aduși cu autocarele locuitori din diferite raioane ale țării, majoritatea fiind bătrâni și invalizi. În același timp, deși termometrele arătau 35 de grade de căldură, nu a fost organizată comercializarea apei. În schimb, oamenii s-au sufocat să primească câte o tartină dăruită de Șor: „Se îmbulzeau, se îmbrânceau, ca pe timpul foamei!”.

Dar cel mai mult femeia s-a arătat indignată de faptul că de la tribună se scanda „Ilan Șor, cel mai mare patriot al Moldovei”, iar mulțimea urma să aplaude „ca pe vremea lui Brejnev”.

„Nu înțeleg de ce Șor este cel mai mare patriot al Moldovei? Pentru că a furat miliardul? La noi trebuie să furi ceva mult ca să fii patriot”, a punctat pensionara.