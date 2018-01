Preşedintele Uniunii Avocaţilor din Moldova (UAM), Emanoil Ploşniţă, riscă să fie demis. Apărătorii din Nordul ţării, care s-au întrunit la 19 ianuarie, 2018, în cadrul unei adunări generale extraordinare a Baroului Avocaţi Bălţi-Nord, au adresat o solicitare în acest sens.

Participanţii la adunare au cerut decanilor celorlalte 3 Barouri de Avocaţi din cadrul Uniunii, din Chişinău, Comrat şi Cahul, să fie convocat Congresul ordinar al acesteia, în care să se pună la vot demisia lui Ploşniţă. Semnatarii Rezoluţiei au depus o cerere către Consiliul Avocaţilor din Moldova de a-i retrage avocatului Ploşniţă calitatea de reprezentant al Consiliului Uniunii Avocaţilor, din cadrul Consiliul Naţional pentru Asistenţă Juridică garantată de Stat. Mai mult, aceștia au sesizat și Comisia de Etică şi Disciplină a UAM, pentru intentarea procedurii disciplinare în privinţa lui Ploşniţă.

Solicitat de CrimeMoldova, Boris Lichii, decanul Baroului Avocaţi Bălţi-Nord, a declarat că Ploşniţă a uzurpat puterea Consiliului UAM şi a luat mai multe decizii ilegale. Lichii a mai spus că Emanoil Ploşniţă ar fi ajuns preşedinte al UAM prin fraudă şi că înşelat delegaţii la Congres, în timp ce deţinea autorizaţia de administrator în insolvabilitate, funcţie incompatibilă cu profesia de avocat. Lichii a prezentat şi documente, în care se arată că Ploşniţă a deţinut această funcție până la 27 decembrie, 2017.





Solicitat de CrimeMoldova, Emanoil Ploşniţă a declarat că sunt uneltirile unor avocaţi, care urmăresc scopuri murdare: „Nu pot să comentez așa zisa Rezoluţie, căci nu am văzut-o. Nu a fost cel puţin un proiect al acestui document. Am fost şi eu la această adunare de la Bălţi. De câteva ori am încercat să iau cuvântul ca să-mi exprim poziţia, nu ca să mă justific, dar nu mi-au permis. Nu am falsificat nimic şi am respectat întotdeauna legea”.