Victor Coda

Așa se face cînd ai legături în organele de poliție și vrei să-ți aperi fiica cu disperare de la un divorț rușinos - de frica de a se află că fiica ex-directorului adjunct al departamentului instituțiilor penitenciare, avocata Maier Lucia este o consumatoare cronică de substanțe narcotice, fiind intentat in acest sens și un proces de divorț unde s-au anexat recipisa scrisă cu mîna ei proprie in care conforma că este consumatoare de substanțe narcotice. Este o încercare disperată de a ataca in speranța discurajarii oponentului de a renunța la procedura de divorț.

Sunteți jalnici și slabi, dacă ați ajuns la așa metode (care de altfel sunt strict polițienești). Jurnaliștii au primit un 500 euro jalnici pentru acest lucru, dar nu au luat în considerare că anume pentru astfel de "materiale" Dumnezeu și le-a trimis pedeapsa prin copil...