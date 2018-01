Andrei Miroşnicenco, locuitor al oraşului Străşeni, riscă să facă cel puţin trei ani de puşcărie pentru că l-ar fi privat de libertate pe fratele său, în vârstă de 38 de ani, care suferă de retard mintal sever din copilărie. Bărbatul, care are și el grad de dizabilitate, susţine că nu a făcut altceva decât să aibă grijă de fratele său, după decesul mamei, din 25 martie, 2017. Miroşnicenco consideră că această schemă a fost pusă la cale de unii funcţionari, pentru a le prelua apartamentul şi două terenuri pentru construcţie, rămase moştenire.



Miroşnicenco a comunicat pentru CrimeMoldova că după ce și-a înmormântat mama, a depus o cerere către Direcţia Asistenţă Socială din Străşeni, ca să-i fie încredinţată tutela asupra fratelui său, însă i-au fost puse piedici. „Alexei a suportat o traumă la naştere, iar nivelul lui de dezvoltare este ca la un copil de doi ani. Nu este agresiv, doar că are nevoie de îngrijiri. Eu am încercat să obţin tutela oficială, însă cei de la asistenţa socială amânau de la o zi la alta perfectarea actelor, inventau diferite motive pentru a amâna, cereau diferite acte. Eu ceream să vină să-l viziteze cel puţin pe Alexei, însă nu veneau, doar îmi puneau piedici. În octombrie, 2017, am depus o plângere la Procuratura Străşeni. Atunci, cei de la asistenţa socială au depus o plângere la poliţie şi pe numele meu a fost intentat dosar penal pentru că l-aş ţine în captivitate pe fratele meu. Dar el este fără discernământ, nu pot să-l las să iasă singur din casă”, ne-a declarat bărbatul.



Andrei Miroşnicenco a mai comunicat că nu a primit răspuns la plângerea depusă la Procuratură, în schimb, procurorii au dat curs demersului ofiţerului de urmărire penală şi au solicitat mandat de efectuarea percheziţiilor la domiciliu, în urma căruia fratele său a fost dus forţat într-un internat cu profil psihoneurologic: „Pe data de 2 ianuarie, 2018, au venit cei de la asistenţa socială împreună cu poliţia şi l-au scos pe Alexei cu forţa din casă. Acum vor să mă bage şi pe mine la închisoare. Boala fratelui meu nu poate fi tratată. De ce nu îmi permit să-l îngrijesc? Eu încă nu am reuşit să perfectez actele de moştenire. Astfel cineva ar putea să intre în posesia apartamentului, cu suprafaţa de 72 de metri pătraţi, a două terenuri pentru construcţie şi a unei grădini, rămase de la mama noastră”.

Solicitată de CrimeMoldova, Olga Gaşper, ofiţer de urmărire penală în cadrul Inspectoratului de Poliţie din raionul Străşeni, a refuzat să ne ofere detalii, invocând secretul anchetei. „Nu este chiar aşa situaţia cum o prezintă cetăţeanul Miroşnicenco. În timpul apropiat va fi numit un avocat din oficiul şi Miroşnicenco va avea posibilitate să facă cunoştinţă cu dosarul”, a declarat Gaşper.

