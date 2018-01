Premierul României, Mihai Tudose, și-a înaintat demisia din funcție. Anunțul a fost făcut în seara zilei de 15 ianuarie, se menționează într-un comunicat al Guvernului României.

Cererea urmează a fi transmisă Administraţiei Prezidențiale, iar ulterior, președintele va anunța vacanța postului.

Pentru că Tudose a refuzat să asigure interimatul după demisie, președintele va emite și un decret de numire a unui alt membru al Guvernului în funcția de prim-ministru interimar, până la formarea noului Cabinet.

Premierul și-a anunțat demisia după ce, în seara zilei de ieri, Comitetul Executiv al PSD a votat retragerea sprijinului politic acordat Guvernului Tudose.

Liderul PSD, Liviu Dragnea, a anunțat că miniștrii care au activat în Guvernul Tudose nu se vor regăsi în viitorul Cabinet. Totodată, politicianul a spus că nu va face nicio propunere pentru funcția de premier.

„Se pare că eu am mână foarte proastă şi nu numai acum ci încă cel puţin 10 cazuri. Le-am spus colegilor că nu voi face nicio propunere. La Sorin Grindeanu am făcut eu o propunere, colegii au votat-o. La Mihai Tudose am avut discuţie cu fiecare în parte şi s-a conturat propunerea pe care am făcut-o eu. Mâine voi vota propunerea care iese din dezbatere şi îmi voi asuma votul.”, a declarat Liviu Dragnea, citat de Mediafax.

Dragnea s-a arătat nemulțumit de faptul că Mihai Tudose a făcut declaraţii publice la televiziuni, fără a discuta în prealabil în partid. Premierului i s-ar mai fi reproșat și faptul că nu și-a asumat modificările la legile justiției.

Tudose este al doilea premier care rămâne fără sprijin politic, după ce în iunie 2017, Sorin Grindeanu a fost demis prin moțiune de cenzură. Anterior, președintele Klaus Iohannis declara că „dacă PSD îl va da jos și pe al doilea premier, atunci își va pune serios întrebarea dacă actuala coaliție mai poate guverna”.

Numele noului premier va fi decis de PSD astăzi, 16 ianuarie.

Mihai Tudose a declarat că rămâne membru PSD.